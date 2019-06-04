Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует обсудить стратегию «возвращения Крыма» в Брюсселе, сообщает РИА «Новости».

В ходе первого государственного зарубежного визита президент обсудит стратегию «возвращения» Крыма с чиновниками НАТО и ЕС, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее словам, позиция Киева относительно принадлежности полуострова не изменилась.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.