Появился первый прогноз распределения мест в новом ЕП

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Европарламент опубликовал первый прогноз распределения мест по итогам выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Европейская народная партия получит 173 мандата в ЕП.

Как отмечается, партия социал-демократов получит 147 мест.

При этом третье место по величине фракции займут европейские либералы, которые могут получить 102 мандата.

Ранее сообщалось, что партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» лидирует на выборах в Европарламент во Франции.