Новые подробности скандала с вице-канцлером Австрии и россиянкой выяснили СМИ

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Доверенное лицо бывшего австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе экс-глава фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йохан Гуденус поддерживал связь с представителем россиянки. Об этом сообщают Spiegel и Süddeutsche Zeitung.

Как отмечается, в распоряжении СМИ оказались аудиозаписи встреч политика с неким мужчиной, который является представителем россиянки. Причем, подчеркнули СМИ, встречи состоялись до и после встречи Штрахе с россиянкой.

Издания уточнили, что одна встреча точно прошла в августе 2017 года, в ходе которой обсуждались тайные сделки.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встретился 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Ранее сообщалось, что власти проверили видео с вице-канцлером Австрии и россиянкой.