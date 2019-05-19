Новые подробности скандала с вице-канцлером Австрии и россиянкой выяснили СМИ
Доверенное лицо бывшего австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе экс-глава фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йохан Гуденус поддерживал связь с представителем россиянки. Об этом сообщают Spiegel и Süddeutsche Zeitung.
Как отмечается, в распоряжении СМИ оказались аудиозаписи встреч политика с неким мужчиной, который является представителем россиянки. Причем, подчеркнули СМИ, встречи состоялись до и после встречи Штрахе с россиянкой.
Издания уточнили, что одна встреча точно прошла в августе 2017 года, в ходе которой обсуждались тайные сделки.
18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встретился 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.
Ранее сообщалось, что власти проверили видео с вице-канцлером Австрии и россиянкой.