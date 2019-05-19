Скандал с вице-канцлером Австрии и россиянкой прокомментировали в Госдуме
Член комитета госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что отставка вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе из-за разговора с россиянкой является результатом внутриполитических интриг Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Европа такими действиями пытается развязать русофобскую политику.
«Здесь явно придуманная история, как у нас говорят, у страха глаза велики», — отметил Морозов.
Он также добавил, что у России совершенно нет намерения вмешиваться во внутриполитические процессы других стран.
18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встретился 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.
Ранее президент Австрии назвал срок досрочных выборов после скандала с россиянкой.