Скандал с вице-канцлером Австрии и россиянкой прокомментировали в Госдуме

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Член комитета госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что отставка вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе из-за разговора с россиянкой является результатом внутриполитических интриг Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Европа такими действиями пытается развязать русофобскую политику.

«Здесь явно придуманная история, как у нас говорят, у страха глаза велики», — отметил Морозов.

Он также добавил, что у России совершенно нет намерения вмешиваться во внутриполитические процессы других стран.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встретился 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Ранее президент Австрии назвал срок досрочных выборов после скандала с россиянкой.