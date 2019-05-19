Экс-замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении на Украину. Об этом он сообщил в своем Тelegram-канале.

Он отметил, что его возвращение — это «уверенный сигнал тысячам людей», которые покинули Украину. По словам политика, для украинцев настало время возвращаться, строить и восстанавливать страну.

«Привет, моя дорогая Родина!» — написал Портнов.

Он также напомнил, что не был на Украине более пяти лет.

Ранее сообщалось, что Портнов возглавил украинский телеканал NewsOne.