Помпео прокомментировал возможную встречу с Меркель

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Государственный секретарь США Майк Помео намерен встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, он сожалеет, что не смог встретиться с Меркель, а также главой МИД Германии Хайко Маасом раньше, однако встреча запланирована, и должна пройти в ближайшем будущем.

«Мы не объявили точную дату, но, думаю, это намечено теперь на то время, когда будет удобно и ей, и мне», — отметил Помпео.

Он также добавил, что очень желает этого диалога.

Ранее немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил о «разбитой вдребезги» дружбе между Германией и США. Причиной этого стала неожиданная отмена визита Помпео в Берлин.