Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Политика

Китай назвал три принципа деэскалации конфликта на Украине

МИД КНР призвал Россию и Украину соблюдать три принципа деэскалации
Анна Раткогло/РИА Новости

Китай призвал стороны украинского конфликта соблюдать три принципа, направленные на снижение напряженности и недопущение эскалации. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в Пекине, передает ТАСС.

По его словам, стороны должны придерживаться следующих условий: не расширять поле боевых действий, не допускать эскалации конфликтов и не разжигать дальнейшее противостояние.

«Китайская сторона неизменно призывает все стороны соблюдать три принципа. Поле боя не должно расширяться, боевые действия не должны эскалироваться, а стороны не должны раздувать пламя конфликта», — сказал Го Цзякунь.

Как заявил 29 января бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, Украина не готова к серьезным переговорам о мире, это изменится лишь при признании Киевом неизбежности разгрома. По словам аналитика, для этого власти Украины должны оказаться в ситуации выбора между продолжением конфликта и выживанием. Обычно так и заканчиваются военные конфликты, подчеркнул эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что Китай помогает России в производстве ракет «Орешник».
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!