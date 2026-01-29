Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Политика

Си Цзиньпин высказался о китайской угрозе для других стран

Си Цзиньпин: Китай никогда не будет представлять угрозу для других стран
Сергей Бобылев/РИА Новости

Китай никогда не будет угрозой для других стран вне зависимости от того, каким развитым и сильным он становится. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Пекине, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

«Китай не будет представлять угрозу для других государств вне зависимости от того, каким бы развитым и сильным он ни становится», — сказал Си.

5 января председатель КНР заявил, что одностороннее запугивание подорвало международный порядок. Он подчеркнул, что все страны должны уважать путь развития, независимо выбранный народами других стран, и соблюдать международное право, цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Си отметил, что Китай поддерживает многосторонность и выступают за справедливость и беспристрастность на международном уровне.

Ранее в Китае рассказали о причине успеха операции США в Венесуэле.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!