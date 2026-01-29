Си Цзиньпин высказался о китайской угрозе для других стран

Си Цзиньпин: Китай никогда не будет представлять угрозу для других стран

Китай никогда не будет угрозой для других стран вне зависимости от того, каким развитым и сильным он становится. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Пекине, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

«Китай не будет представлять угрозу для других государств вне зависимости от того, каким бы развитым и сильным он ни становится», — сказал Си.

5 января председатель КНР заявил, что одностороннее запугивание подорвало международный порядок. Он подчеркнул, что все страны должны уважать путь развития, независимо выбранный народами других стран, и соблюдать международное право, цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Си отметил, что Китай поддерживает многосторонность и выступают за справедливость и беспристрастность на международном уровне.

