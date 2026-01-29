SHOT: общие потери ВСУ в Купянске и Купянске-Узловом достигли 5,5 тысяч человек

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и Купянске-Узловом в Харьковской области достигли 5,5 тысяч человек. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно журналистам, сейчас Киев стягивает к Купянску-Узловому штурмовиков и тяжелую технику, чтобы провести контратаки и восстановить потерянный контроль над населенным пунктом.

По информации SHOT, пять контратак ВСУ были отражены накануне. Было ликвидировано около 80 бойцов, в их числе — элитная бригада «Хартия». В лесах возле Купянска активно работает российская авиация. Огневые удары по противнику наносятся по 20 раз за день в районах Моначиновки, Смородьковки и Благодатовки. Из-за этого украинские войска вынуждены отодвигать пункты управления БПЛА дальше от линии фронта. В самом Купянске фиксируются уличные бои, пишет SHOT.

27 января начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль населенного пункта Купянск-Узловой. По его словам, в заблокированном районе поселка площадью 4 на 6 километров остаются до 800 украинских бойцов.

По данным Минобороны РФ, российские войска взяли под контроль Купянск-Узловой во время активного наступления. В ведомстве уточнили, что успех был достигнут подразделениями группировки войск «Запад». В ходе боевых действий нанесено поражение личному составу и технике нескольких соединений ВСУ. Потери украинской стороны превысили 210 военнослужащих.

