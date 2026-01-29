Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Армия

СМИ: ВСУ жертвуют тысячами бойцов, чтобы вернуть контроль под Купянском

SHOT: общие потери ВСУ в Купянске и Купянске-Узловом достигли 5,5 тысяч человек
Serhii Korovainyi/Reuters

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и Купянске-Узловом в Харьковской области достигли 5,5 тысяч человек. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно журналистам, сейчас Киев стягивает к Купянску-Узловому штурмовиков и тяжелую технику, чтобы провести контратаки и восстановить потерянный контроль над населенным пунктом.

По информации SHOT, пять контратак ВСУ были отражены накануне. Было ликвидировано около 80 бойцов, в их числе — элитная бригада «Хартия». В лесах возле Купянска активно работает российская авиация. Огневые удары по противнику наносятся по 20 раз за день в районах Моначиновки, Смородьковки и Благодатовки. Из-за этого украинские войска вынуждены отодвигать пункты управления БПЛА дальше от линии фронта. В самом Купянске фиксируются уличные бои, пишет SHOT.

27 января начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль населенного пункта Купянск-Узловой. По его словам, в заблокированном районе поселка площадью 4 на 6 километров остаются до 800 украинских бойцов.

По данным Минобороны РФ, российские войска взяли под контроль Купянск-Узловой во время активного наступления. В ведомстве уточнили, что успех был достигнут подразделениями группировки войск «Запад». В ходе боевых действий нанесено поражение личному составу и технике нескольких соединений ВСУ. Потери украинской стороны превысили 210 военнослужащих.

Ранее генерал предположил, когда ВСУ пойдут в контрнаступление.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!