США призвали Венгрию к ответственности в споре с Украиной из-за закона о языке

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что Вашингтон призывает Венгрию решать проблемы с Украиной вокруг закона об образовании напрямую по дипломатическим каналам и вести себя более ответственно по этому вопросу, передает РИА «Новости».

По его словам, США обеспокоены тем фактом, что Венгрия пытается вынести спор с Украиной на международный уровень.

Он добавил, что Венгрии следует действовать «более ответственно» в этом вопросе.

Ранее Венгрия раскритиковала закон о языке на Украине.

Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.