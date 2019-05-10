США призвали Венгрию к ответственности в споре с Украиной из-за закона о языке
Высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что Вашингтон призывает Венгрию решать проблемы с Украиной вокруг закона об образовании напрямую по дипломатическим каналам и вести себя более ответственно по этому вопросу, передает РИА «Новости».
По его словам, США обеспокоены тем фактом, что Венгрия пытается вынести спор с Украиной на международный уровень.
Он добавил, что Венгрии следует действовать «более ответственно» в этом вопросе.
Ранее Венгрия раскритиковала закон о языке на Украине.
Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.