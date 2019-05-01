Доклад по российскому делу был «моим дитём», заявил генпрокурор США

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр во время дачи показаний по «российскому делу» заявил, что доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера был его дитём, когда специальный адвокат подал его. Трансляцию заседания ведет CNN.

«Его работа [Мюллера] завершилась, когда он отправил свою работу генеральному прокурору. В тот момент это был мой ребенок, и я принимал решение о том, стоит ли обнародовать его или нет», — подчеркнул Барр.

Также Барр отметил, что это было его решение, «как и когда обнародовать доклад».

Ранее Барр ответил на обвинения в искажении сути доклада по «российскому делу».