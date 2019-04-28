Медведев поздравил россиян с Пасхой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил православных христиан с Пасхой, сообщает РИА «Новости».

«Христос Воскресе!», — написал Медведев в своем твиттере.

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, вместе с ним в храм прибыли Дмитрий Медведев с супругой Светланой.

«Газета.Ru» рассказывает о том, что происходит в день, когда христиане восточного обряда готовятся к празднованию Пасхи по юлианскому календарю, в режиме онлайн.