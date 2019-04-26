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Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, передает РИА «Новости».

По его словам, северокорейскому руководителю понравился Владивосток.

«Он пообещал вернуться, ему понравился город [Владивосток], понравился край [Приморский], и мы постарались сделать все», — отметил Кожемяко.

Губернатор уточнил, что лидер КНДР не успел посмотреть все объекты, которые ему хотелось посетить.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын под «Катюшу» покинул Владивосток на бронепоезде.