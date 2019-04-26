Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, передает РИА «Новости».
По его словам, северокорейскому руководителю понравился Владивосток.
«Он пообещал вернуться, ему понравился город [Владивосток], понравился край [Приморский], и мы постарались сделать все», — отметил Кожемяко.
Губернатор уточнил, что лидер КНДР не успел посмотреть все объекты, которые ему хотелось посетить.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын под «Катюшу» покинул Владивосток на бронепоезде.