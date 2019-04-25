«Проверка на вшивость»: Саакашвили об указе Путина о паспортах для ДНР и ЛНР

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР является «проверкой на вшивость» для новых украинских властей. Видеообращение политика опубликовано в его фейсбуке.

Саакашвили предположил, что Путин пытается проверить, пойдет ли команда избранного президента Украины Владимира Зеленского на «уступки». По его словам, российские власти хотят, чтобы Украина вышла из многостороннего формата переговоров по ДНР и ЛНР и перешла на двусторонний.

Саакашвили призвал не «уступать» Путину, подчеркнув, что у него «нет меры», которая его бы «удовлетворила».

Ранее в посольстве США на Украине осудили указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР.