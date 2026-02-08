Размер шрифта
Общество

Названы самые популярные у россиян экопривычки

Самой распространенной среди россиян экопривычкой оказалась экономия воды
Bjorn Beheydt/Shutterstock/FOTODOM

Экологическими активностями занимаются больше половины (60%) россиян, при этом регулярно это делает практически каждый четвертый из них, тратя на свои экопривычки до одного часа в неделю. Самой популярной экопривычкой среди россиян остается экономия воды.

Это показало исследование, проведенное компанией Сибур и сервисом Авитo Работа. С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

В число самых распространенных экопривычек входят: экономия воды (36%), а также сдача электроники и повторное использование пластика (по 23% каждая). Аналитики также отметили, что все больше россиян используют в быту предметы из переработанного пластика.

Среди прочих привычек популярными оказались ремонт и приобретение подержанных товаров. Интересно, что эта привычка распространена в основном среди специалистов из сферы услуг.

Среди тех россиян, которые наиболее вовлечены в экологические активности, самой частой привычкой оказалась сортировка отходов. При этом большинство россиян признались, что не имеют четкого представления о том, что происходит с мусором после сортировки. На распространенность привычки сортировать мусор, как указали аналитики, в первую очередь влияет доступность и наличие соответствующей инфраструктуры.

Также опрос показал, что экологическая повестка интересует примерно 40% россиян, однако только 4% глубоко осведомлены и разбираются в этом вопросе. Интересно, что наиболее экологически активными остаются россияне, зарабатывающие свыше 120 тыс. рублей в месяц.

Ранее выяснилось, что россияне стали больше интересоваться экологией.
 
