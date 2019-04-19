Признали недействительными четверть миллиона бюллетеней на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/513/12301513/RTX6RLMC-pic905-895x505-45479.jpg">

Глава украинского Центризбиркома Татьяна Слипачук сообщила, что по итогам первого тура выборов признаны недействительными почти четверть миллиона бюллетеней. Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, голосующие совершали незаконные действия, в частности фотографировали бланки.

«Бюллетени сознательно портили», — поделилась Слипачук.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского призвал избирателей поставить рекорд селфи на выборах.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.