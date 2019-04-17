США ввели санкции против Никарагуа

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении центральноамериканской страны Никарагуа, они коснулись ее президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо, сообщается на сайте минфина США.

Отмечается, что санкции против политиков введены из-за «коррупции и нарушения прав человека».

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Также на сайте говорится, что санкции введены в отношении никарагуанского банка Banco Corporativo SA (BanCorp).

Ранее советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон анонсировал введение санкций в отношении Никарагуа.