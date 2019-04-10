Генпрокурор США оценит действия ФБР в отношении Трампа

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Генеральный прокурор США Уильям Барр собрал команду для рассмотрения противоречивых действий контрразведки, принятых министерством юстиции и должностными лицами ФБР, в отношении американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Барр изучит заявление республиканцев, согласно которому расследование в отношении Трампа и его возможного сговора с Россией в ходе президентской кампании 2016 года было необъективно в связи с изначальной предвзятостью к американскому лидеру со стороны ФБР и министерства юстиции.

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«Я изучаю ход расследования и пытаюсь проанализировать все аспекты контрразведывательного расследования, которое было проведено летом 2016 года», — заявил Барр.

Он добавил, что его работа завершится к маю или июню 2019 года.

Ранее сообщалось, что экс-глава ФБР Джеймс Коми оценил итоги расследования «российского дела».