Генпрокурор США оценит действия ФБР в отношении Трампа
Генеральный прокурор США Уильям Барр собрал команду для рассмотрения противоречивых действий контрразведки, принятых министерством юстиции и должностными лицами ФБР, в отношении американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, Барр изучит заявление республиканцев, согласно которому расследование в отношении Трампа и его возможного сговора с Россией в ходе президентской кампании 2016 года было необъективно в связи с изначальной предвзятостью к американскому лидеру со стороны ФБР и министерства юстиции.
«Я изучаю ход расследования и пытаюсь проанализировать все аспекты контрразведывательного расследования, которое было проведено летом 2016 года», — заявил Барр.
Он добавил, что его работа завершится к маю или июню 2019 года.
Ранее сообщалось, что экс-глава ФБР Джеймс Коми оценил итоги расследования «российского дела».