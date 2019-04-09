NBC News узнал, почему Трамп хочет отбирать детей у мигрантов

Президент США Дональд Трамп в течение нескольких месяцев призывал возобновить разделение детей мигрантов с семьями, пересекающих границу, узнал телеканал NBC News от трех источников.

Как отмечает телеканал, уволенная на этой неделе глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен была против, это послужило поводом для их раздора с Трампом. По словам высокопоставленного члена администрации, президент США убежден, что разделение семей стало наиболее эффективной мерой сдерживания большого числа мигрантов, которые едут в США за получением убежища.

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По словам трех источников, Кевин Макалинан, которому достанется место и.о. главы ведомства после ухода Нильсен, был не против политики разделения семей мигрантов. В настоящее время он занимает руководящую должность в таможенно-пограничной службе США.

Политика Макалинана предполагает наличие «бинарного выбора» у родителей-мигрантов, которые будут решать разлучиться ли со своими детьми или вместе с ними подвергнуться аресту в случае незаконного пересечения границы.

Трамп начал продвигать жесткие антимиграционные меры внутри администрации с начала января, говорят источники NBC News. Именно тогда количество нелегальных мигрантов, пересекающих границу, начало расти.