В Совфеде ответили США на заявление об «усталости» от антироссийских законопроектов
Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов отреагировал на слова американского сенатора Марко Рубио, заявившего, что законодатели страны «устали» от антироссийских законопроектов, в частности санкций. Об этом сообщает ФАН.
По мнению Мороза, американские власти осознали «бесперспективняк санкционной политики», а Россия даже начинала к ним привыкать и справляться с ними.
«Все иллюзии на этот счет давно уже исчезли, так же, как и поводы для введения ограничений», — добавил Морозов.
Морозов уверен, что американская сторона уже начала «высасывать из пальца» поводы для санкций.
«Вашингтон вводит санкции под откровенно надуманными предлогами», — заключил Морозов.
Ранее сообщалось, что в сенате США «устали» от антироссийских законопроектов.