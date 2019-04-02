Муниципальных депутатов ждет послабление законодательства

Партия «Единая Россия» планирует послабление антикоррупционного законодательства для муниципальных депутатов. Об этом «Газете.Ru» сообщили несколько источников.

Два источника «Газеты.Ru» в партии «Единая Россия» рассказали, что в ближайшие дни секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак может внести законопроекты, упрощающие жизнь муниципальным депутатам.

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При этом в настоящее время согласно закону, они обязаны подавать ежегодные декларации о своих доходах и имуществе. В случае нарушения этих норм им может грозить лишение мандата.

Однако, по словам источника, руководство ЕР планирует скорректировать ситуацию. Источник подчеркивает, что речи об отмене антикоррупционного законодательства для муниципального корпуса не идет, только об упрощении. На вопрос о том, связано ли это с трудностями для подбора желающих идти в органы местного самоуправления, он отвечает утвердительно.