Лавров: США отказались сотрудничать с Россией по теме киберугроз

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона предлагала США сотрудничество по теме киберугроз на основе подозрений Вашингтона. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Они ответили отказом. Мы еще несколько раз это перепредлагали», — сказал Лавров.

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По его словам, речь шла о сотрудничестве по подозрениям Вашингтона, которые можно подкрепить фактами.

Ранее сообщалось, что Лавров прокомментировал решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.