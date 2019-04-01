Зеленский удерживает лидерство после обработки 95% голосов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после подсчета 95% голосов лидирует по итогам первого тура выборов с результатом 30,24%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на на ЦИК.

Действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,39%.

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Лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,58%.

Ранее бывший заместитель главы администрации Петра Порошенко Ростислав Павленко назвал избирателей Владимира Зеленского «рабами России».