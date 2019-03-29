Коломойский мстит Украине, заявил Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что олигарх Игорь Коломойский мстит Украине за национализацию Приватбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Порошенко заявил, что именно поэтому на него льются «реки бесстыдной лжи».

«Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца (Игоря Коломойского. — «Газета.Ru»)», — заявил Порошенко.

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Украинский лидер добавил, что Коломойский ходит сразу несколькими фигурами «на предвыборной политической шахматной доске», а именно Зе1 (Владимир Зеленский) и Ю2 (Юлия Тимошенко).

Ранее сообщалось, что Коломойский обвинил Порошенко в инциденте в Керченском проливе.