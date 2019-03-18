В Кремле прокомментировали ситуации с протестами в Сербии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с протестами в Сербии, сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, в России хотят видеть Сербию стабильной. Он выразил надежду, что сербское руководство сделает все для урегулирования ситуации с протестами
«Безусловно, Сербия — это наш партнер, партнерская сторона, с которой нас связывают и исторические, и культурные отношения, поэтому, конечно, мы хотим видеть Сербию стабильной, динамично развивающейся страной. И делаем все для этого в рамках двусторонних отношений», — сказал Песков.
Песков отметил, что ситуация с протестами является внутренним делом Сербии.
16 и 17 марта в Белграде прошли антиправительственные демонстрации, организованные оппозицией.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич пригрозил ответом на насилие со стороны протестующих.