В Кремле прокомментировали ситуации с протестами в Сербии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с протестами в Сербии, сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в России хотят видеть Сербию стабильной. Он выразил надежду, что сербское руководство сделает все для урегулирования ситуации с протестами

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«Безусловно, Сербия — это наш партнер, партнерская сторона, с которой нас связывают и исторические, и культурные отношения, поэтому, конечно, мы хотим видеть Сербию стабильной, динамично развивающейся страной. И делаем все для этого в рамках двусторонних отношений», — сказал Песков.

Песков отметил, что ситуация с протестами является внутренним делом Сербии.

16 и 17 марта в Белграде прошли антиправительственные демонстрации, организованные оппозицией.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич пригрозил ответом на насилие со стороны протестующих.