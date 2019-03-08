В Госдуме ответили назвавшему Крым «худшей версией» России Климкину

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил главе украинского МИДа Павлу Климкину, который назвал Крым «худшей версией» России, передает РИА «Новости».

До этого Климкин заявил, что в Крыму люди якобы боятся выходить из дома и жителей полуострова «ежедневно вызывают» в ФСБ.

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По словам Бальбека, у украинского министра «паранойя», так как кроме него никто больше не замечает» враждебные выпады против крымчан».

«У главного дипломата Украины прогрессирует паранойя: кто-то ему пишет несуразные и абсурдные заявления - и, как ни странно, целый министр всему этому верит», — подчеркнул Бальбек.

Он посоветовал Климкину посмотреть в окно и написать о том, что он увидел «перед тем, как в следующий раз заявить о Крыме».

«Думаю, отразить ситуацию в своей стране ему удастся более взвешенно и объективно», — заключил Бальбек.

Ранее сообщалось, что Климкин назвал Крым «худшей версией» России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.