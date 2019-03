Посольство показало фото письма Путину от сына жертвы «Новичка»

Российское посольство в Британии опубликовало фотографию письма, которое Эван Хоуп, сын отравившейся ядом «Новичок» британки Дон Стерджесс, адресовал президенту России Владимиру Путину. Фото опубликовано в твиттере посольства.

Ранее газета Sunday Mirror сообщала, что Хоуп написал письмо Путину с просьбой позволить допросить российских граждан Руслана Боширова и Александра Петрова, которых британские власти подозревают в совершении атаки с использованием «Новичка» на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На опубликованной фотографии письма видно, что там содержится данная просьба. Также Хоуп в письме подчеркивает, что допрос подозреваемых является «меньшим, чего заслуживает» его мать.

Представители посольства отметили в твите, что передали Хоупу копию отчета «Солсбери: вопросы без ответа». Направили ли они Путину копию письма Хоупа, представители дипмиссии не уточнили.

Британские власти считают, что Скрипалей отравили российские спецслужбы с использованием яда «Новичок». Официальная Москва отвергает эти обвинения, а также настаивает на том, что «Новичок» никогда не производился на территории России или СССР.

The Embassy received a copy of Ewan Hope's letter to President Putin. @Amb_Yakovenko sent him a copy of the report "Salisbury: Unanswered Questions" and invited to speak in person, ready to answer any questions. https://t.co/pPHgfaNLjl pic.twitter.com/jFLW15RDkf