Гуайдо пообещал продолжить исполнять обязанности президента Венесуэлы

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Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что продолжит временно исполнять обязанности президента страны, передает ТАСС.

По словам Гуайдо, он сделает это, чтобы воплотить надежды жителей страны.

«Я продолжу исполнять президентские обязанности, чтобы воплотить надежды, которые появились у венесуэльцев в последние дни», — добавил Гуайдо.

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Кроме того, лидер оппозиции призвал сторонников продолжить борьбу против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он пообещал, что скоро в стране пройдут массовые митинги.

Ранее Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на митинги.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.