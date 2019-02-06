Посол: США пытаются подбить военных Венесуэлы на предательство

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Посол Венесуэлы в России Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что США постоянно пытаются подбить венесуэльских военных на предательство. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, американские власти пытаются уговорить представителей вооруженных сил Венесуэлы «на предательство своей родины».

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Он также добавил, что генерал ВВС Венесуэлы, перешедший на сторону оппозиции, отстранен от несения службы.

Тортоса подчеркнул, что у этого человека нет никакого контроля над войсками страны.

Ранее в Венесуэле заявили, что США используют гумпомощь как повод для начала войны.