В Раде собрались силой «вернуть» Кавказ и Кубань

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Депутат Рады Андрей Билецкий в эфире телеканала ZIK заявил, что Киеву нужно «вернуть» российские Кубань и Кавказ силовыми методами.

По его словам, Украина имеет право на данные территории. При этом, считает депутат, у жители этих регионов обладают «национальным украинским сознанием».

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Билецкий добавил, что у проживающих на Кубани и Кавказе людей также сильны национальные настроения.

Ранее сообщалось, что на Украине придумали очередной план «возвращения» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.