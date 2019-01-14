Трамп оценил возможность введения ЧП в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не собирается вводить режим чрезвычайного происшествия (ЧП) в стране, сообщает Reuters.
Трамп может ввести режим ЧП для того, чтобы утвердить бюджет на строительство стены на границе США и Мексики. В данный момент он не может решить вопрос финансирования этого проекта с представителями демократической партии, которые выступают против строительства стены. Из-за споров по бюджету в США продолжается самый долгий в истории страны шатдаун — частичная приостановка работы правительства.
Ранее сообщалось, что большинство американцев выступили против введения ЧП.