Трамп оценил возможность введения ЧП в США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не собирается вводить режим чрезвычайного происшествия (ЧП) в стране, сообщает Reuters.

Трамп может ввести режим ЧП для того, чтобы утвердить бюджет на строительство стены на границе США и Мексики. В данный момент он не может решить вопрос финансирования этого проекта с представителями демократической партии, которые выступают против строительства стены. Из-за споров по бюджету в США продолжается самый долгий в истории страны шатдаун — частичная приостановка работы правительства.

Ранее сообщалось, что большинство американцев выступили против введения ЧП.