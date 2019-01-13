CNN: экс-адвокат Трампа не даст показания по «российскому делу»

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Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн во время дачи показаний не будет отвечать на вопросы по «российскому делу». Об этом сообщает CNN.

По словам источников, Коэн расскажет о денежных выплатах за молчание двух женщин, якобы имевших связь с президентом страны. Кроме того, он ответит на вопросы, связанные с компанией главы государства Trump Organization.

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Согласно имеющейся информации, Коэн проконсультировался с ведущим «российское дело» спецпрокурором Робертом Мюллером и воздержится от дачи показаний, так как в настоящее время расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат Трампа даст показания перед конгрессом.