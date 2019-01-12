Большинство американцев выступили против введения ЧП

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Две трети американцев выступили против введения режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса института исследования общественного мнения YouGov, проведенного по заказу CBS.

Отмечается, что за введение ЧП ради строительства стены на границе с Мексикой выступили 33% опрошенных. При этом 75% опрошенных республиканцев выступили за введение особого режима, а 89% республиканцев были против.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил не вводить режим ЧП.