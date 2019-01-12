Эксперт высказался о самом долгом шатдауне в истории США

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Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал информацию о том, что приостановка работы федеральных учреждений в США стала самой длинной в истории страны. Об этом сообщает RT.

По его словам, эта ситуация не является уникальной, несмотря на то, что подобное происходит нечасто.

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Эксперт при этом добавил, что против президента США Дональда Трампа ведется война.

«Раньше демократы и республиканцы могли договориться. Сейчас же между ними начался серьезный антагонизм, потому что идет радикализация американского общества, а вместе с ним и партий», — сказал Мирзаян.

Он заключил, что представители Демократической партии не готовы к компромиссам.

Ранее сообщалось, что шатдаун в США стал самым длинным в истории.