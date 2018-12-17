В Госдуме отреагировали на планы Порошенко проверить госслужащих с родственниками в Крыму

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек дал комментарий после распоряжения украинского президента Петра Порошенко о проверке государственных служащих, которые имеют родственников на Крымском полуострове. Об этом сообщает RT.

По словам Бальбека, происходящее является «демаршем», который необходим для того, чтобы отстранить неугодных, не разделяющих ценности и взгляды Порошенко.

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«Никто даже рот не откроет в защиту тех чиновников, у кого есть родственные связи в Крыму. А значит, один выстрел — два попадания: и поддержка политических устоев, и «отстрел» неугодных», — сказал Бальбек.

Он добавил, нечто подобное происходило в США в 50-х.

Ранее Порошенко поручил Службе безопасности Украины проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством России.