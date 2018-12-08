Тимошенко рассказала о попытках Манафорта ее дискредитировать

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о причастности экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта к попыткам ее дискредитировать, которые имели место в 2012 году. Об этом она заявила в интервью The Wall Street Journal.

По ее словам, Манафорт обращался к фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom и попросил ее экспертов подготовить доклад о Тимошенко, который якобы потом попросил довести до сведения сотрудников администрации президента США.

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«Теперь это раскрыто и находится в открытом доступе. Ясно, как много усилий, финансовых ресурсов, времени было потрачено, чтобы дискредитировать и разрушить мою репутацию», — сказал Тимошенко.

Она добавила, что считает эти попытки знаком отличия за ее деятельность на украинской территории.

Ранее депутаты Рады призвали Тимошенко ответить на обвинения в коррупции.