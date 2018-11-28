В Грузии открылись избирательные участки во втором туре выборов президента

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В Грузии открылись избирательные участки открылись для голосования во втором туре президентских выборов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК страны.

В первом туре на должность президента Грузии претендовали 25 кандидатов, ни одному из которых не удалось набрать больше половины голосов. Во второй тур прошли два кандидата — Саломе Зурабишвили и Григор Вашадзе.

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Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили в ходе первого тура голосования набрала 38,64% голосов, в то время как для окончательной победы в первом туре президентских выборов необходимо получить 50% голосов. Во второй тур также вышел конкурент Зурабишвили от оппозиции Григор Вашадзе, получивший 37,74% голосов.

Как отмечается, избирательные бюллетени напечатаны на грузинском, армянском и азербайджанском языках.

Ранее сообщалось, что действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили пришел на участок для голосования пешком.