Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии обсудили дело Хашукджи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, Эрдоган обсудил с принцем совместные шаги в рамках расследования убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
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Как отмечается, разговор состоялся по запросу саудовской стороны.
Ранее сообщалось, что Франция пригрозила Саудовской Аравии санкциями из-за дела Хашукджи.