СМИ: король Саудовской Аравии встретился с родными убитого Хашукджи

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз во вторник, 23 октября, в своем дворце Ямама в Эр-Рияде принял семью оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, убитого в посольстве королевства в Турции, передает правительственное информационное агентство SPA.

Как отмечается, на встрече с родными Хушукджи также присутствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

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«Король и наследный принц выразили слова соболезнования и утешения семье Джамаля Хашукджи», — передает агентство.

Сообщается, что сын Хашукджи в свою очередь поблагодарил глав королевства за их соболезнования.

Ранее NBC рассказал, что Хашукджи встречался с братом саудовского принца в США.