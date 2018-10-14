Саудовский принц поблагодарил Турцию за расследование пропажи журналиста

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в ходе телефонного разговора поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за создание совместной комиссии по расследованию исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, передает Saudi Press Agency.

Наследный принц Салман подчеркнул, что никому не удастся подорвать прочные отношения Турции и Саудовской Аравии.

Реклама

Ранее турецкая полиция сообщала, что Хашкаджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Саудовские власти отрицают причастность к преступлению.

Также американская газета The Washington Post писала, что Турция уведомила США о доказательствах смерти саудовского журналиста.