Медведев: Россия не попала в ловушку политического кризиса

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не попала в ловушку политического кризиса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Страна не попала в ловушку политического кризиса. У нас устойчивый бюджет, низкий государственный долг», — написал Медведев в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития».

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По его мнению, российские власти смягчили острые финансовые проблемы, не допустив критического роста долговой зависимости.

Он также добавил, что Россия смогла избежать «кризиса банковской системы».

Ранее сообщалось, что внешний долг России с начала 2018 года снизился на $27,4 млрд.