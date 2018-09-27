МИД рассказал о подарке Лаврова для генсека ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил генсеку ООН Антонио Гутеррешу собрание работ бывшего главы российского МИДа Евгения Примакова. Об этом сообщается в официальном твиттере внешнеполитического ведомства.

Встреча Лаврова и Гутерреша прошла «на полях» 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Реклама

«Я бы хотел подарить вам десять томов работ Евгения Примакова, который был российским министром иностранных дел, премьер-министром, директором Службы внешней разведки, членом Российской академии наук и одним из моих учителей в министерстве иностранных дел», — заявил глава МИД России.

В свою очередь, Гутерреш подчеркнул, что хорошо помнит Примакова и работал с ним.

Ранее сообщалось, что главы МИД России, Турции и Ирана обсудили запуск политического урегулирования в Сирии.