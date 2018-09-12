В Чехии поддержали перенос своего посольства в Иерусалим

Президент Чехии Милош Земан, чешский премьер-министр Андрей Бабиш и другие высокопоставленные чиновники поддержали перенос своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на совместное заявление политиков.

В заявлении говорится, что открытие почетного консульство Чехии в Иерусалиме стало первым шагом для переноса чешской дипмиссии в этот город. После этого Чехия планирует открыть в Иерусалиме другие чешские учреждения.

Реклама

Сроки переноса посольства Чехии в Иерусалим не называются.

Ранее сообщалось, что Парагвай вернул посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив.