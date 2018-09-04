Климкин придумал, как противостоять России в Азовском море

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о мерах противодействия «российским провокациям» в Азовском море. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости».

По его словам, Киев должен концентрироваться не только на вопросах политики или безопасности.

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«Сработает только сочетание всего», — отметил Климкин.

Он добавил, что речь идет о юридических мерах, противодесантных действиях, коммуникации с партнерами и дальнейшем развитии присутствия в Азовском море.

Ранее Климкин прокомментировал возможность размещения баз НАТО на Украине. Он также заявил, что Киев не будет рассматривать новый формат переговоров по Донбассу.