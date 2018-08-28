CNN рассказал о письме, из-за которого был отменен визит Помпео в КНДР

Северокорейские высокопоставленные чиновники заявили в письме, которое получил государственный секретарь США Майк Помпео, что переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова «снова поставлены на карту и могут развалиться», сообщили CNN осведомленные источники.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео не поехал в КНДР из-за письма враждебного содержания, которое тот получил от северокорейской стороны. При этом в материале CNN отмечается, что Помпео отменил свой визит резко — буквально за несколько часов до вылета.

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Три источника, непосредственно знакомые с позицией КНДР по денуклеаризации, заявили, что в в письме утверждается о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын считает, что процесс не может продвигаться вперед, потому что «США все еще не готовы удовлетворить [северокорейские] ожидания для осуществления шага вперед в целях подписания мирного договора».

Если компромисса достичь не удастся и начавшиеся переговоры рухнут, Пхеньян может возобновить «ядерную и ракетную деятельность», заявили источники CNN.

Ранее сообщалось, что в КНДР обвинили США в «двуличии» после отмены визита Помпео в Пхеньян. Помимо этого, официальные лица в Сеуле оказались застигнуты врасплох решением Трампа отменить визит госсекретаря США в КНДР.