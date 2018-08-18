Экс-глава ЦРУ назвал поведение Трампа «предательством»

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что уклончивое поведение президента США Дональда Трампа в отношении «российского вмешательства» является предательством. Об этом сообщает MSNBC.

По его словам, нечеткая позиция Трампа по «вмешательству России» наносит вред правительству США и гражданам страны.

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Он также добавил, что поведение Трампа в отношении «российского дела» можно назвать «предательством».

Однако, Бреннан подчеркнул, что не имел в виду «буквальное предательство Трампа».

Ранее Бреннан заявил, что Трамп отозвал у него доступ к секретным документам, так как он не приемлет критику в свой адрес.