Трамп прокомментировал увольнение хотевшего помешать его избранию агента ФБР

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал увольнение из ФБР агента Питера Стрзока, который планировал помешать его победе на президентских выборах в 2016 году.

«Агент Питер Стрзок был только что уволен из ФБР — наконец. Список плохих игроков в ФБР и минюсте становится все длиннее и длиннее. Если основываться на том факте, что Стрзок был в ответе за Охоту на Ведьм, будет ли она остановлена? Это полное Надувательство. Не вмешательство, не создание препятствий — я просто даю сдачи!», — написал Трамп.

Реклама

Он также потребовал, чтобы «фальшивое расследование Жуликоватой Хиллари (Клинтон, бывшего госсекретаря США)» было повторно расследовано.

Ранее сообщалось, что руководство ФБР уволило агента Питера Стрзока, который планировал помешать избранию президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Также сообщалось, что адвокат Трампа назвал сроки решения о его допросе по «российскому делу».