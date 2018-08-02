В Белом доме отказались признать СМИ «не врагами народа»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе встречи с журналистами отказалась признать, что СМИ не являются врагами народа, передает Independent.

«Я здесь для того, чтобы говорить от лица президента. Он ясно дал понять свою точку зрения», — сказала Сандерс.

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Она также назвала ироничным то, что нападки прессы на риторику Трампа часто сами становятся причиной снижения уровня дискуссии в стране. Сандерс также обвинила журналистов в том, что сама становилась объектом издевательств, в том числе указав, что ее называли «предательницей собственного гендера».

Ранее в ООН выразили обеспокоенность в связи с тем, что нападки Трампа на СМИ могут привести к реальным нападениям на журналистов.