Лавров заявил, что «вбить клин» между народами России и Украины не удастся

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что выбор между Россией и Европой, который навязывают Украине западные страны, является неприемлемым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, еще в 2004 году на Западе открыто говорили, что украинской стороне нужно выбирать между Европой и Россией.

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«Сам по себе этот подход провокационный и абсолютно неприемлемый в современном мире», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия хочет «быть друзьями» с Украиной. Лавров отметил, что получившие власть в Киеве незаконные «временщики» будут разоблачены украинским народом.

«И тот факт, что не один миллион украинских граждан ежегодно отдыхает в Крыму, по-моему, одно из лучших свидетельств того, что не удастся вбить клин между нашими народами», — заметил Лавров.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что политика по «подавлению инакомыслия» в украинских СМИ приводит страну к тоталитаризму.