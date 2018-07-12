Могерини и Помпео обсудили ситуацию на Украине

Госсекретарь США Майк Помпео и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провели встречу в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Стороны обсудили широкий диапазон проблем, вызывающих взаимное беспокойство Соединенных Штатов и Европы», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Помпео и Могерини обсудили ситуацию в Сирии, важность реформ на Украине и обеспечение полной денуклеаризации КНДР.

При этом стороны согласились с тем, что на Ближнем Востоке якобы растет пагубное влияние Ирана.

Ранее Помпео заявил, что Иран использует свои дипломатические представительства для планирования терактов в Европе.

По его словам, подобные действия будут «дорого стоить» Ирану.